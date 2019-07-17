17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Bir süredir İtalya'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili Beşiktaş kulübünden açıklama geldi.
17.07.2019

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