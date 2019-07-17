Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transfer müjdesi!

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen tecrübeli futbolcu Mangala'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye müjdeli haber geldi. Telegraph’ın haberine göre; Manchester City, Mangala’nın bedava ayrılmasına izin verdi. Bu transfer haberi ise; Mangala ile ilgilenen Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi heyecanlandırdı. İşte transfere dair detay ve gelişmeler…