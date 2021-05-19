Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar taraftarlara üçlü çektirdi!

2020-2021 sezonunda hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Beşiktaş, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı. Siyah-beyazlılar tekne konvoyu oluştururken, Aboubakar da taraftarlara üçlü çektirdi. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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