07 Şubat 2020, Cuma
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Beşiktaş'tan IFAB hamlesi
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan olaya ilişkin tavsiye görüşü talep etti.
07.02.2020
Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun başlaması ve tekrar başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen #besiktaswasvictimized etiketi eklendi.
Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "Topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.
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