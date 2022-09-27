Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan basın toplantısı düzenledi!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç ve İstanbulspor'dan renklerine bağladığı Emrecan Uzunhan basın toplantısı düzenledi. Tayyip Talha, uçak biletinin Fenerbahçe'nin alıp almadığına dair gelen soruya yanıt verdi. Emrecan ise hayallerinden birini yaşadığını dile getirdi. İşte o açıklamalar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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