Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler! "Kartal'ın en büyük kozu..."
Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. İki dev Vodafone Park'ta 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ın en büyük kozu, kanatları olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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