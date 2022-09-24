Tolgay Arslan: Beşiktaş taraftarı affederse elbette gelirim
Udinese forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, A Spor'da Muhabir Masası programının canlı yayınına konuk oldu. Arslan, "Beşiktaş taraftarı affederse elbette gelirim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Ancak Türkiye'ye dönme düşüncem yok. Beşiktaş hep kalbimde olacak." dedi. İşte o sözler...
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