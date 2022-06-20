BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Transfer gündemindeki Alexander Sörloth, Jackson Muleka, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Wout Weghorst'a değinen Çebi, ayrıca Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'la ilgili gelişmeleri de açıkladı. İşte Çebi'nin o sözleri... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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