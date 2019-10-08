08 Ekim 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama..."
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
08.10.2019
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama Burak'ın ne oynadığını bileceksin." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"