23 Mayıs 2019, Perşembe

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Medel Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'in kariyerine İngiltere'de devam etmeyi planladığı belirtildi.
23.05.2019

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