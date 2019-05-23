23 Mayıs 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Medel Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'in kariyerine İngiltere'de devam etmeyi planladığı belirtildi.
23.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | Maç özeti
- "Trabzonspor Ünal Karaman'la büyük takım gibi oynamaya başladı"
- Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor
- "Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor'da kalacak"
- Galatasaray seçime gidecek mi? Cengiz açıkladı
- Aslan şampiyonluğa kanatlandı
- Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor
- Avustralyalı kaleciden görülmemiş kurtarış!
- "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır"
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı