Beşiktaş'ta sarı kart alarmı
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sarı kart alarmı verildi.
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak siyah beyazlılar bir yandan bu maça hazırlanırken diğer yandan da bir sonraki haftada oynayacağı Galatasaray derbisini düşünüyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba, Umut Nayir, N'Koudou ve Boyd başkent ekibine karşı oynanacak maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.
Ceza sınırındaki 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun Ankaragücü maçında ilk 11'de olması beklenirken, Alanyaspor karşısında iyi bir görüntü çizen Boyd'un da sahaya sürülmesi ihtimaller arasında bulunuyor.
Ankaragücü'nü mağlup ederek yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın diğer hedefi ise, Galatasaray derbisine eksiksiz çıkabilmek.
Oyuncularından dikkatli olmalarını talep eden Sergen Yalçın'ın öğrencilerinden maç içerisinde gereksiz diyaloglardan kaçınmalarını istediği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın özellikle bu konuda Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ı uyardığı ve "Ne olursa olsun sizden dikkatli olmanızı istiyorum. Rakiple ve hakemle tartışmaya girmeyin. Önümüzde Galatasaray derbisi var ve o maçta ikinizin de olmasını istiyorum" dediği belirtildi.
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