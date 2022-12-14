Beşiktaş'ta Saiss endişesi! Fransa - Fas...
Beşiktaş'ta Romain Saiss konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Son oynadığı Portekiz maçında sakatlanan Saiss'ın Fransa maçında oynama isteği tepkiye neden oldu. İşte son detaylar...
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