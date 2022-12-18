BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - A Spor yorumcusu Ahmet Akcan o bölgeye dikkat çekti! "Transfer yapılırsa..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın transfer gündemine dair konuşan Akcan, "Stoper konusu Beşiktaş'ın birinci önceliği. Hücum hattı yeterli bence. Defansa yapılacak takviyelerle biraz daha güvenli Beşiktaş görürsek Şenol hoca ofansif yönde takıma büyük bir zenginlik katacaktır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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