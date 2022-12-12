Flaş Beşiktaş sözleri! "Olumlu mesajlar alınmadı"
Beşiktaş, hazırlık maçında Westerlo ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların performansını A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. Şahinoğlu, "Maçın bir kısmında Beşiktaş savunması inanılmaz bir açık verdi. Ne hücum ne de savunma anlamında olumlu mesajlar alınmadı." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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