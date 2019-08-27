27 Ağustos 2019, Salı

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Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elinden tutarak idman sahasına getirdiği, İtalya'nın Bologna takımıyla anlaşan Gary Medel, önce takım arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı ardından da tüm oyuncularla tek tek vedalaştı. Basın mensuplarına toplu poz da veren Medel'in vedasında, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi de yer aldı. Daha sonra Medel, arkadaşlarının alkışlarıyla antrenman sahasından ayrıldı.
27.08.2019

Öte yandan yeni sezonda siyah-beyazlıların tesislerinde basına ilk kez açılan idman öncesi Abdullah Avcı, gazetecilerin yanına gelerek selam verdi. Burada basın mensuplarının Medel sorusuna ise Avcı, "Medel'i uğurladık. Hayırlı olsun" yanıtı verdi.

Burak Yılmaz: "Her şey için teşekkürler"

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından Medel için bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, Medel ile çekildiği fotoğrafın altına, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. Bol şans" notunu düştü.

Beşiktaş'ın kazancı 4.2 milyon Euro

Siyah-beyazlı kulüp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medel'in, 1.5 milyon Euro karşılığında Bologna'ya imza attığı öğrenildi. Beşiktaş'tan yıllık 2.7 milyon Euro alan 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılışıyla siyah-beyazlılar yaklaşık 4 milyon 200 bin Euro gelir elde etti.

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