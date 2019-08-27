Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Öte yandan yeni sezonda siyah-beyazlıların tesislerinde basına ilk kez açılan idman öncesi Abdullah Avcı, gazetecilerin yanına gelerek selam verdi. Burada basın mensuplarının Medel sorusuna ise Avcı, "Medel'i uğurladık. Hayırlı olsun" yanıtı verdi.
Burak Yılmaz: "Her şey için teşekkürler"
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından Medel için bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, Medel ile çekildiği fotoğrafın altına, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. Bol şans" notunu düştü.
Beşiktaş'ın kazancı 4.2 milyon Euro
Siyah-beyazlı kulüp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medel'in, 1.5 milyon Euro karşılığında Bologna'ya imza attığı öğrenildi. Beşiktaş'tan yıllık 2.7 milyon Euro alan 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılışıyla siyah-beyazlılar yaklaşık 4 milyon 200 bin Euro gelir elde etti.
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