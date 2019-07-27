27 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta Orhan Ak'a büyük tepki!
Beşiktaş-Eibar maçında Orhan Ak'ı protesto eden Beşiktaş'lı taraftarlar, karşılaşma sonunda sahaya inerek "Orhan Ak bize silah çeksene" tezahüratında bulundu.
27.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
- "Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!"
- Beşiktaş'ta Orhan Ak'a büyük tepki!
- Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
- Beşiktaş'ta Orhan Ak'a büyük tepki!
- Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
- Beşiktaş'ın yeni kaptanı belli oldu
- "Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!"
- Transfer bombası patladı! Sturridge...
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"