28 Temmuz 2019, Pazar

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Beşiktaş Douglas'ı açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah beyazlı ekip Douglas'ın transferi için resmi twitter hesabından özel bir video yayınladı.
28.07.2019

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