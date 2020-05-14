14 Mayıs 2020, Perşembe
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Ender Bilgin: Nevzat Demir Tesisleri yöneticilerin de bulunduğu bir ortam
Beşiktaş'ta 8 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin değerlendirdi. Bilgin, "Bize gelen ilk bilgi, aralarında futbolcu ve yöneticilerin olduğu yönünde. Nevzat Demir Tesisleri futbolcu ve teknik heyetin yanı sıra yöneticilerin de bulunduğu bir ortam" ifadelerini kullandı.
14.05.2020
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