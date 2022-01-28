Beşiktaş'ta Josef de Souza ne zaman sahalara dönecek? Canlı yayında açıkladı...
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, Beşiktaş'ta kampa sakatlıkları nedeniyle getirilmeyen Josef de Souza, Mert Günok, Umut Meraş ve N'Koudou'nun son durumları hakkında bilgiler verdi. (BJK spor haberleri)
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