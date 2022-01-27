BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta iç transfer harekatı! O isimlere yeni sözleşme
Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçiren Beşiktaş'ta gözler sözleşmesi bitmek üzere olan isimlere yöneldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Antalya kampından son durumu aktardı. İşte Beşiktaş'ta son durum... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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