BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş antrenmanında ilginç detay! Kondisyon çalışmasında...
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Çalışmaları yerinden takip eden A Spor muhabiri Sercan Dikme detayları aktardı. Antrenmanda dikkat çeken nokta ise kondisyoner Miguel Peiro Montanana'nın takımı farklı bir yöntemle çalıştırması oldu. İşte detaylar...
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