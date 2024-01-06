Beşiktaş'ta Jonas Svensson sesleri!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'dan ayrılan futbolcu Jonas Svensson ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme önerdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. İşte detaylar...
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