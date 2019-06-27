27 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta hedef Charles Kabore | Video haber
Beşiktaş, ön libero transferi için rotasını yeniden Charles Kabore'ye çevirdi...
27.06.2019
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