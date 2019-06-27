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Beşiktaş'ta hedef Charles Kabore | Video haber

Beşiktaş, ön libero transferi için rotasını yeniden Charles Kabore'ye çevirdi...
27.06.2019

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