27 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta genç oyuncu arayışı | Video haber

Beşiktaş transfer rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Stuttgart 2 takımında forma giyen ortasaha oyuncusu Umut Güneş'i kadrosuna katmak istiyor.
27.06.2019

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