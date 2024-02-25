Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e verilen sarı kart doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes sarı kart gördü ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Gedson, sarı kart almak için uğraşıyor. Gösterilen kart doğru. Profesyonel kaliteli bir futbolcunun almayacağı bir kart." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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