04 Şubat 2020, Salı
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Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev bildirdi.
04.02.2020
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