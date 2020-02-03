03 Şubat 2020, Pazartesi

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Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'a inancımız tam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Şubat ayı dergisine konuştu ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın şampiyonluklar kazandıracaklarına inandıklarını söyledi.
03.02.2020

Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'a inancımız tam Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'a inancımız tam 03.02.2020
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