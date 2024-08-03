Beşiktaş'ta Gabriel Paulista: İlk maçımda ilk kupa...
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Gabriel Paulista, "İlk maçımda, ilk kupa... Kelimelerle anlatamam. Taraftarlar bize güç verdi, destek verdi. Onların sayesinde kazandık." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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