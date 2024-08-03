Beşiktaş'ta Ciro Immobile: Sezon başı kazanılan öz güven...
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Ciro Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş kupayı kaldırdı! 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:23
Immobile: Sezon başı kazanılan öz güven... 03 Ağustos 2024 | 12:00
00:56
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista: İlk maçımda ilk kupa... 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:27
GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:32
GOL | Galatasaray 0-5 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:51
GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:38
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
03:01
Bronckhorst'tan Süper Kupa sözleri! 03 Ağustos 2024 | 12:00