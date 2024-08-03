GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, 90. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında skoru 4-0 yaptı.
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