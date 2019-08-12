Beşiktaş'ta forvete iki aday
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "bir golcü alacağız" açıklamasının ardından gözler siyah beyazlı yönetime çevrildi.
Avcı'nın listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Beşiktaşlı idareciler, İngiliz ekibi Everton'da oynayan Yannick Bolasie ile Brezilya temsilcisi Palmeiras forması giyen Miguel Borja için girişimlerini hızlandırdı.
Sadece forvet değil, her iki kanatta da görev yapabildiği için Bolasie'ye daha sıcak bakan siyah-beyazlılar, Kongolu oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.
Everton'un kiralık veya bonservisiyle birlikte elden çıkarmayı düşündüğü 30 yaşındaki oyuncunun henüz nereye gideceği yönünde karar vermediği bildirildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci devresini ise Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Bolasie, toplam 38 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.
Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da Kolombiyalı Borja için temaslarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda Palmeiras ile görüşmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın, ayrıca avrupa'da büyük kulüplerde forma şansı az olan bazı genç golcüleri de listesine aldığı kaydedildi.
- Zanka resmen Fenerbahçe'de
- Süper Lig'in teknik direktör raporu
- "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü"
- Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi
- Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi
- "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü"
- Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi
- Zanka resmen Fenerbahçe'de
- Süper Lig'in teknik direktör raporu
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"