12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta forvete iki aday

Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Everton'da oynayan ​Yannick ​Bolasie ile Palmeiras'ın yıldızı Miguel Borja için temasını sürdürüyor.
12.08.2019

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "bir golcü alacağız" açıklamasının ardından gözler siyah beyazlı yönetime çevrildi.

Avcı'nın listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Beşiktaşlı idareciler, İngiliz ekibi Everton'da oynayan ​Yannick Bolasie ile Brezilya temsilcisi ​Palmeiras forması giyen ​Miguel ​Borja için girişimlerini hızlandırdı.

Sadece forvet değil, her iki kanatta da görev yapabildiği için Bolasie'ye daha sıcak bakan siyah-beyazlılar, Kongolu oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.

Everton'un kiralık veya bonservisiyle birlikte elden çıkarmayı düşündüğü 30 yaşındaki oyuncunun henüz nereye gideceği yönünde karar vermediği bildirildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci devresini ise ​Anderlecht'te kiralık olarak geçiren ​Bolasie, toplam 38 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.

Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da ​Kolombiyalı Borja için temaslarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda Palmeiras ile görüşmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın, ayrıca avrupa'da büyük kulüplerde forma şansı az olan bazı genç golcüleri de listesine aldığı kaydedildi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi 11.08.2019
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Avcı açıkladı Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Avcı açıkladı 09.08.2019
Mirin eşyalarını toplamaya başladı Mirin eşyalarını toplamaya başladı 09.08.2019
Konoplyanka'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı Konoplyanka'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı 09.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş sözler: Bu kadroyla şampiyon olamaz Flaş sözler: "Bu kadroyla şampiyon olamaz" 08.08.2019
Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu 07.08.2019
Beşiktaş'a Karius'tan kötü haber Beşiktaş'a Karius'tan kötü haber 07.08.2019
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da 06.08.2019
Beşiktaş'ın Avusturya kampı Beşiktaş'ın Avusturya kampı 06.08.2019
Umut Meraş hangi takıma gidecek? Umut Meraş hangi takıma gidecek? 06.08.2019
Beşiktaş Aboubakar'ı istiyor Beşiktaş Aboubakar'ı istiyor 06.08.2019
Beşiktaş'a İspanyol stoper Beşiktaş'a İspanyol stoper 05.08.2019
Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi 05.08.2019
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması Serdal Adalı'dan transfer açıklaması 05.08.2019
Fikret Orman: 2-3 takviye yapacağız Fikret Orman: "2-3 takviye yapacağız" 04.08.2019
Beşiktaş'ta stoper hedefi Pedrao Beşiktaş'ta stoper hedefi Pedrao 03.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek
Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...
Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi
Kral geliyor! Milyonlarca Galatasaraylı Falcao'yu bekliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör