12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi
Guingamp'tan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan sol bek Pedro Rebocho İstanbul'a geldi.
11.08.2019
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