12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Beşiktaş Pedro Rebocho'yu böyle duyurdu
Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rebocho transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
12.08.2019
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