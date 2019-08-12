12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Pedro Rebocho'yu böyle duyurdu

Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rebocho transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
12.08.2019

Beşiktaş Pedro Rebocho'yu böyle duyurdu Beşiktaş Pedro Rebocho'yu böyle duyurdu 12.08.2019
Beşiktaş'ta forvete iki aday Beşiktaş'ta forvete iki aday 12.08.2019
Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi 11.08.2019
Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Avcı açıkladı Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Avcı açıkladı 09.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Mirin eşyalarını toplamaya başladı Mirin eşyalarını toplamaya başladı 09.08.2019
Konoplyanka'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı Konoplyanka'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı 09.08.2019
Flaş sözler: Bu kadroyla şampiyon olamaz Flaş sözler: "Bu kadroyla şampiyon olamaz" 08.08.2019
Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu 07.08.2019
Beşiktaş'a Karius'tan kötü haber Beşiktaş'a Karius'tan kötü haber 07.08.2019
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da 06.08.2019
Beşiktaş'ın Avusturya kampı Beşiktaş'ın Avusturya kampı 06.08.2019
Umut Meraş hangi takıma gidecek? Umut Meraş hangi takıma gidecek? 06.08.2019
Beşiktaş Aboubakar'ı istiyor Beşiktaş Aboubakar'ı istiyor 06.08.2019
Beşiktaş'a İspanyol stoper Beşiktaş'a İspanyol stoper 05.08.2019
Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi 05.08.2019
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması Serdal Adalı'dan transfer açıklaması 05.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...
Galatasaray maçında taraftarı kızdıran görüntü! Falcao...
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek
Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...
Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim Falcao'nun yanına onu istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör