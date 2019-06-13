13 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı

Emre Mor ​Beşiktaş'ın transfer listesine girdi... Teknik heyet genç futbolcu için olumlu rapor verdi.
13.06.2019

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