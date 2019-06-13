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Abdullah Avcı'nın iki hedefi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan forma giyen Umut Meraş ve Rapid Wien'ın sağ beki Mert Müldür için girişimlerini sürdürüyor.
13.06.2019

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Abdullah Avcı gelecek sezonun takımını kurmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcıyor.

Avcı'nin transferde öncelikle iki bek ve her iki kanatta görev alabilecek bir oyuncu istediği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi de Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda iki bek takviyesi için harekete geçti.

Siyah beyazlı yönetim, Bursaspor'da sergilediği performansla dikkati çeken Umut Meraş için resmi temas kurdu.
Beşiktaş 23 yaşındaki sol bek için Bursaspor'a 1.5 milyon euro ve bir futbolcu teklifi sunarken, yeşil beyazlı kulüpten olumsuz yanıt aldı. Bursaspor'un Umut Meraş için 3 milyon euroda ısrarcı olduğu belirtildi. Geçen sezon başında Boluspor'dan transfer edilen Umut, Bursaspor formasıyla 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Beşiktaş, sağ bek içinse Rapid Wien'de forma giyen Mert Müldür için pazarlık halinde. 22 yaşındaki Mert, sağ bekin yanı sıra savunma hattının diğer bölgelerinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mert Müldür, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 1 gol attı.

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