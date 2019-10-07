07 Ekim 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku

Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u evinde konuk eden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı. Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Dorukhan Toköz sedye ile oyundan alındı. Yayıncı kuruluş Dorukhan'ın pozisyon sırasında dizinin döndüğünü açıkladı. Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan milli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
07.10.2019

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