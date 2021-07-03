03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Cyle Larin'e sert eleştiri! "Yeni sözleşme imzalamıyorsa..."
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Cyle Larin, siyah-beyazlılar adına 45 maça çıkarken 23 gol, 3 asistlik performans göstermişti. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Kanadalı golcüyü flaş bir şekilde eleştirdi. Sezon öncesi talibi olmayan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın sihirli değneğiyle performansının arttığını belirten Kınalı, "Cyle Larin yeni sözleşme imzalamayacaksa imzalamasın, taraftarın arayacağını da zannetmiyorum" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
03.07.2021
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