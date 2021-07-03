03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Salih Uçan Beşiktaş'a imzayı attı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'la anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılar 27 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Salih Uçan 8 milyon TL ücret kazanacak" dedi.| Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
03.07.2021
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