03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Gökhan Töre ile 'devam' dedi!
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sözleşmesi sona ermişti. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki kanatla 2 yıllık yeni mukavele imzaladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
03.07.2021
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