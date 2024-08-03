Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar...
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İşte siyah beyazlıların kupayı kaldırdığı o anlar... | Beşiktaş haberleri
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