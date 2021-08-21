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Beşiktaş'ta Alex Teixeira ilk 11'de olacak mı? İşte son gelişmeler

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Beşiktaş maçı öncesi A Spor muhabiri Sercan Dikme son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Alex Teixeira ve Michy Batshuayi yedekler arasında olma ihtimali çok yüksek." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
21.08.2021
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