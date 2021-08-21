21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk yarısını böyle değerlendirdi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Beşiktaş maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş hücum ediyor gibi gözüküyor ama edemiyor. Boş alan bırakmıyor Gaziantep. Arkada 5'li duruyorlar ama çabuk çıkıyorlar. Beşiktaş biraz dikkatsiz oynarsa gol yer. Sabırlı oynuyor Gaziantep" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
21.08.2021
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