Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yokluğu Sergen Yalçın'ı düşündürüyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kayserispor maçında santrforda kimi oynatacağını düşünüyor. Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Vincent Aboubakar, Kayserispor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde forma giyemeyecek. Aynı maçta Cyle Larin de sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar'ın yokluğunda santrfor mevkisi için 3 plan üzerinde duruyor.

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