Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük üstünlük! İşte o istatistik
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını etkileyecek olan karşılaşma öncesi dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK FB spor haberi)
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