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Beşiktaş'ta Aboubakar Fenerbahçe derbisinde sahada yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maçta Aboubakar sakatlanarak kenara gelmişti. Kamerunlu golcünün son durumunu A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.03.2021
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta Aboubakar'la ilgili bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Kamerunlu forvet, takımın bugünkü idmanında yer aldı.
29 yaşındaki santraforun Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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