18 Mart 2021, Perşembe

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı! Cenk Tosun ve Aboubakar...

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı! Cenk Tosun ve Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider sahasında 'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar zirve yarışını çok yakından ilgilendiren bu maçın hazırlıklarına başladı. Ayrıca ve da antrenmanda yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü 'yi konuk edecek olan , derbinin hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir engelini geçerek finale yükselen siyah-beyazlılar bu maçın ardından 1 gün izin yapmıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde büyükannesini kaybeden ve morali bozuk olduğu için Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan Bernard Mensah, takımla çalıştı. Teknik ekip, idmana çıkan Mensah'ı sarılarak teselli etti. Maç kadrosunda olmayan bir diğer isim ve Başakşehir maçında ilk yarının bitiminde oyundan alınan da idmana çıktı. 2 futbolcu da Fenerbahçe derbisinde sahada olabilecek.

Sakatlığı süren Gökhan Töre ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştı.

Düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalıştı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanda devam edecek.

Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi hazırlıkları başladı!

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