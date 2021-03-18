Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Beşiktaş'ın Antalyaspor'u yenmesi çok zor"

A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesinde flaş sözler sarfetti. Antalya ekibinin yarı final oyununu başarılı bulan Uluç, "Beşiktaş'ın kupayı alması çok zor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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