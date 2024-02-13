Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Nokta atışı transfer"
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Mondihome Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı. Bu mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, siyah-beyazlıların yeni transferi Musrati'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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