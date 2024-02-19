Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş ne oynuyor?"
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Erman Toroğlu, İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takım için flaş eleştiride bulundu. İşte o çarpıcı sözler...
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