Beşiktaşlı yıldız için dikkat çeken yorum! "Süper Lig'deki şansı yüksek değil"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, ay-yıldızlıların 3. golünü kaydeden isim oldu. Milli oyuncunun siyah-beyazlılardaki durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, "Süper Lig'deki şansı çok yüksek değil." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL