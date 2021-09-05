05 Eylül 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaşlı yıldız için dikkat çeken yorum! "Süper Lig'deki şansı yüksek değil"
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, ay-yıldızlıların 3. golünü kaydeden isim oldu. Milli oyuncunun siyah-beyazlılardaki durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, "Süper Lig'deki şansı çok yüksek değil." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
05.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu'dan maç sonu flaş sözler! "90 dakika işkence çektim"
- Sercan Dikme, Pjanic Transferinin Perde Arkasını Açıkladı / A Spor / Spor Gündemi / 03.09.2021
- Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Forma şansı azaldı"
- Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım!
- Taner Karaman: "Diagne Takımı Ayakta Tutan Futbolcu" / A Spor / Spor Ajansı / 03.09.2021
- Emre için ayrılık vakti! Büyük ölçüde anlaşıldı
- Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım!
- Nevzat Dindar: "Galatasaray'ın Takviyeye İhtiyacı Var" / A Spor / Spor Ajansı / 03.09.2021
- Haldun Domaç: "Mostafa Mohamed Komple Bir Santrfor" / A Spor / Spor Gündemi / 03.09.2021
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası